Нетребко в коротеньком сарафане выставила напоказ крепкие ножки с острыми коленками

Оперная дива в свои 50 лет выглядит так, словно ей не больше 35-ти!

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: личный архив

Анна Нетребко то и дело щеголяет в мини-платье. На этот раз оперная дива примерила обворожительный ансамбль, щегольнув в компании мужа азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова в белоснежном сарафане с воланами на вороте и рукавчиках. Изюминкой образа стали яркие босоножки с открытыми носом на шпильке.

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Анна не постеснялась выставить на всеобщее обозрение свои крепкие ножки с острыми коленками, щегольнув на публике в сарафане со струящейся юбкой.

Анна Нетребко в сарафане со струящейся юбкой щегольнула стройными ножками. Фото: личный архив

Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым оперная дива отдыхает в Форте-деи-Марми. Свою прическу на восточный лад певица украсила бусами, не забыв про имиджевые очки с оригинальной дизайнерской оправой. Выглядела оперная дива восхитительно. Она заметно постройнела. Однако секретом изящных ножек делиться с поклонниками не стала.

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