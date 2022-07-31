Нетребко в коротеньком сарафане выставила напоказ крепкие ножки с острыми коленками

Анна Нетребко то и дело щеголяет в мини-платье. На этот раз оперная дива примерила обворожительный ансамбль, щегольнув в компании мужа азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова в белоснежном сарафане с воланами на вороте и рукавчиках. Изюминкой образа стали яркие босоножки с открытыми носом на шпильке.

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Анна не постеснялась выставить на всеобщее обозрение свои крепкие ножки с острыми коленками, щегольнув на публике в сарафане со струящейся юбкой.