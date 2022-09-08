Netflix урегулировал конфликт с грузинской шахматисткой из-за сериала «Ход королевы»

Стриминговый сервис Netflix урегулировал судебный спор с советской шахматисткой Ноной Гаприндашвили. В 2021 году звезда спорта подала иск к создателям сериала «Ход королевы», в котором ее упомянули как чемпионку мира среди женщин, никогда не соревновавшуюся с мужчинами.
Пожилую женщину оскорбило такое заявление, ведь она активно играла на чемпионатах против мужчин, в том числе и в 1968 году, когда происходят события сериала. Она потребовала с киношников 5 миллионов долларов за ложную информацию и сексизм. А также Netflix должен был удалить фразу о реальной шахматистке из своего вымышленного произведения.
В январе 2022 года потоковый сервис сделал попытку отмахнуться от этого иска, сославшись на то, что у них художественный сериал, и в нем могут быть допущения. Но американский суд встал на сторону грузинской спортсменки и продолжил разбирательство.
Как сообщает издание IndieWire, в итоге стороны урегулировали свой конфликт, правда, подробности сделки не разглашаются. Адвокат Гаприндашвили прокомментировал, что он рад разрешению спора.
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Напомним, сериал «Ход королевы» вышел на Netflix в октябре 2020 года. Он рассказывает о юной шахматистке, сыгранной актрисой Аней Тейлор-Джой, которая ловко обыгрывает мужчин на соревнованиях и добирается до вершины этого вида спорта. Жалко, что кино, которое должно было прославить женские интеллект и силу духа, в итоге принизило заслуги реальной женщины, бившейся на равных с гроссмейстерами-мужчинами.