Netflix урегулировал конфликт с грузинской шахматисткой из-за сериала «Ход королевы»

Стриминговый сервис Netflix урегулировал судебный спор с советской шахматисткой Ноной Гаприндашвили. В 2021 году звезда спорта подала иск к создателям сериала «Ход королевы», в котором ее упомянули как чемпионку мира среди женщин, никогда не соревновавшуюся с мужчинами.

Пожилую женщину оскорбило такое заявление, ведь она активно играла на чемпионатах против мужчин, в том числе и в 1968 году, когда происходят события сериала. Она потребовала с киношников 5 миллионов долларов за ложную информацию и сексизм. А также Netflix должен был удалить фразу о реальной шахматистке из своего вымышленного произведения.

В январе 2022 года потоковый сервис сделал попытку отмахнуться от этого иска, сославшись на то, что у них художественный сериал, и в нем могут быть допущения. Но американский суд встал на сторону грузинской спортсменки и продолжил разбирательство.