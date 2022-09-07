Netflix показал тизер фильма «На Западном фронте без перемен»

Стриминговый сервис Netflix 28 октября представит своим пользователям фильм режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен» - первую немецкую экранизацию знаменитого романа Эриха Марии Ремарка.
Тизер, который Netflix выпустил во вторник, показывает момент прибытия молодого немецкого солдата Пауля Боймера и его товарищей на один из фронтов Первой мировой войны, а также начало их участия в боевых действиях.
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Роль Пауля в фильме досталась начинающему актеру Феликсу Каммереру, его сослуживцев также играют не знакомые российскому зрителю актеры. Единственная «звезда» в составе - это Даниэль Брюль, засветившийся в «Бесславных ублюдках» Тарантино.
Сообщается, что «На Западном фронте без перемен» в 2023 году будет претендовать на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.