Netflix показал тизер фильма «На Западном фронте без перемен»

Дата выхода картины, снятой по произведению Эриха Марии Ремарка, уже известна.
Тизер фильма «На Западном фронте без перемен»

«На Западном фронте без перемен» (2022). Фото: кадр из тизера

Стриминговый сервис Netflix 28 октября представит своим пользователям фильм режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен» - первую немецкую экранизацию знаменитого романа Эриха Марии Ремарка.

Тизер, который Netflix выпустил во вторник, показывает момент прибытия молодого немецкого солдата Пауля Боймера и его товарищей на один из фронтов Первой мировой войны, а также начало их участия в боевых действиях.

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Роль Пауля в фильме досталась начинающему актеру Феликсу Каммереру, его сослуживцев также играют не знакомые российскому зрителю актеры. Единственная «звезда» в составе - это Даниэль Брюль, засветившийся в «Бесславных ублюдках» Тарантино.

Сообщается, что «На Западном фронте без перемен» в 2023 году будет претендовать на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

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