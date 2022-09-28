«Нет, я не могу так легко влюбиться»: Керем Бюрсин выдал правду, о какой женщине он мечтает

Керем Бюрсин до того, как попал в кино, перебивался случайным заработком: таксовал, мыл туалеты и был официантом. Едва ли тогда он мог подумать о том, что станет так популярен. У актера есть своя армия поклонников, где бы ни появился Керем, его тут же окружают девушки.

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А вот сам актер не считает себя любвеобильным. Покорить сердце звезды сериала «Постучись в мою дверь» не так-то просто. Керем намекнул, какую бы женщину он хотел видеть рядом с собой.

«Нет, я не могу так легко влюбиться. Я считаю, что не ветреный. Мне нравятся женщины, которые стоят на своих ногах, которые доверяют себе, но не кричат об этом в каждом углу. Для меня еще важно, чтобы у нее было чувство сопереживания. Когда есть чувство сопереживания, приходит и гармония, можно спокойно решить вопросы. Я верю, что девушка может отразить свою внутреннюю красоту внутри», — отметил актер.

По материалам Hello!