«Нет такого продюсера в шоу-бизнесе»: директор Шатунова разоблачил мошенника, появившегося после смерти певца

Директор покойного Юры Шатунова, продюсер Аркадий Кудряшов разоблачил некоего Александра Герасимова, объявив его аферистом. Мужчина, назвавшийся концертным директором певца, выступил в СМИ с несколькими заявлениями – сообщил о госпитализации вдовы артиста Светланы Шатуновой, а также обвинил Андрея Разина в изможденном состоянии Шатунова перед смертью.

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Кудряшов рассказал «Пятому каналу», что про Герасимова никогда не слышал, и тем более лично не знаком: «Я не знаю, кто это. Первый раз слышу. Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это мошенник, сразу вам говорю». Друг Шатунова уверен, что появление аферистов вокруг имени покойной звезды неслучайно. Такими людьми движет желание приобщиться к славе всенародного любимца.

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