«Нет ничего лучше, чем Брэд Питт, подбадривающий тебя»: друзья Эмили Ратаковски не жалеют ее из-за развода

В Сети появились новые комментарии инсайдера об отношениях актера Брэда Питта и модели Эмили Ратаковски. Напомним, в июле 2022-го 31-летняя красотка рассталась со своим мужем, и практически сразу появились слухи, что за ней ухлестывает звезда Голливуда.
Источник, близкий к Эмили, рассказал, что ее со знаменитым актером познакомил общий друг из мира искусства, и у пары действительно было несколько свиданий.
«Влечение есть, но ничего серьезного не происходит, — цитирует инсайдера издание People. — Им есть, о чем поговорить, они всегда прекрасно проводят время, когда тусуются. Они остаются на связи, когда не видят друг друга».
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Источник добавил, что расставание Ратаковски с мужем-продюсером Себастьяном Бир-Макклардом было «неожиданным и разрушительным», но сейчас модель рада, что она оставила этот эпизод в прошлом.
«У нее все хорошо. Она считает Брэда потрясающим. Они были на нескольких свиданиях, и она очень влюблена. Она такая милая, когда говорит о Брэде. Она думает, что он джентльмен. Это действительно было идеальное время для нее», — комментирует инсайдер.
«Ее друзья шутят, что они больше не жалеют ее из-за развода — нет ничего лучше, чем Брэд Питт, который подбадривает тебя. Она определенно хочет узнать его получше. Они переписываются и поддерживают связь».
Напомним, в сентябре Эмили официально подала на развод. Причиной называется измена мужа. А ведь у пары подрастает сын, которому всего лишь полтора года.