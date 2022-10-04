«Нет ничего лучше, чем Брэд Питт, подбадривающий тебя»: друзья Эмили Ратаковски не жалеют ее из-за развода

В Сети появились новые комментарии инсайдера об отношениях актера Брэда Питта и модели Эмили Ратаковски. Напомним, в июле 2022-го 31-летняя красотка рассталась со своим мужем, и практически сразу появились слухи, что за ней ухлестывает звезда Голливуда.

Источник, близкий к Эмили, рассказал, что ее со знаменитым актером познакомил общий друг из мира искусства, и у пары действительно было несколько свиданий.

«Влечение есть, но ничего серьезного не происходит, — цитирует инсайдера издание People. — Им есть, о чем поговорить, они всегда прекрасно проводят время, когда тусуются. Они остаются на связи, когда не видят друг друга».

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