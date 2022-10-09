«Нет мужика? Нет!»: известный блогер рассекретила выкидоны Бородиной

Ксения Бородина наделала много шума, появившись в ЦУМе с бородатым мужчиной. Мало того, ведущая зачем-то сняла на камеру свои с ним проходы вдоль витрин и выставила это в Сеть.
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Народ расценил этот финт однозначно – Бородина таким образом решила показать публике своего нового бойфренда. Но не тут-то было, Ксения накинулась на журналистов, которые написали об этом, заявляя, что это всего лишь директор телепроектов.
Известный блогер Лена Миро попыталась понять, зачем Ксения Бородина все-таки выставила в Интернет этого мужчину и пришла к выводу – возлюбленного у ведущей на самом деле нет, но ей очень хочется, чтобы люди думали, будто он существует.
«Так что же, нет мужика?! Ну, видимо нет. Не с кем выйти в магазин, сделать фотографию, чтобы все утёрлись. И пока бывший муж чуть ли уже не женится, эксперт лобного места телепроекта о любви не может найти себе пару»*, - написала Миро в своем ЖЖ.
*Сохранена авторская стилистика, грамматика и пунктуация.