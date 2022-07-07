«Нет института продюсерства»: Трофим выступил против музыкальных конкурсов для детей

Музыкант Трофим заявил, что выступает резко против песенных конкурсов с участием детей. Многие ребята, как он думает, не понимают, что шоу ни к чему не обязывающее явление.
«У нас нет нормального института продюсерства, у нас нет нормально работающей индустрии, чтобы на творчестве человек смог зарабатывать большие деньги как на Западе».
Как отметил Трофим, многие ребята после побед на конкурсах сильно разочаровываются. Они никому не нужны. При этом детской психике такое выдержать непросто, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что дочь Трофима Елизавета уже участвовала в нескольких музыкальных конкурсах. В частности, в телепроекте «Две звезды» и «Голос. Дети».