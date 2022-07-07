«Нет института продюсерства»: Трофим выступил против музыкальных конкурсов для детей

Как отметил Трофим, многие ребята после побед на конкурсах сильно разочаровываются. Они никому не нужны. При этом детской психике такое выдержать непросто, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что дочь Трофима Елизавета уже участвовала в нескольких музыкальных конкурсах. В частности, в телепроекте «Две звезды» и «Голос. Дети».

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