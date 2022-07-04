Нет даже холмика: могилу Крачковской сровняли с землей и засыпали щебнем

Звезда советских комедий Наталья Крачковская умерла в 2016 году. Свое последнее пристанище она нашла на Троекуровском кладбище.

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Ее сын Василий в 2021 году произвел эксгумацию матери и похоронил рядом отца, звукооператора Владимира Васильевича.

В настоящий момент на могиле Крачковской происходит нечто странное. Как пишет КП, ее сровняли с землей и засыпали щебнем. Теперь нет ни холмика, ни даже старого креста, который возвышался над погостом ранее. Портрета актрисы тоже нет.

О том, что это место захоронения Натальи Крачковской можно понять только по маленькой табличке.

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