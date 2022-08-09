Несвежий педикюр, нечесаные волосы, ноль косметики: довольная Лобода показала себя после русской вечеринки в Штатах

Светлана Лобода отправилась зарабатывать в США. Вместе с Максом Барских они устроили концерт на частной вечеринке состоятельной русской семьи. Они исполнили свои знаменитые хиты для русскоязычной публики, перед которой каких-то пару месяцев назад зарекались больше не петь, и разошлись, довольные и счастливые, восвояси.

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Наутро после концерта Лобода позировала для своего микроблога. Артистка предстала перед фотокамерой нечесаная, с несвежим педикюром и расстегнутой ширинкой. Ее не накрашенное лицо оформилось в довольную улыбку – от былой скорби, которую демонстрировала звезда, не осталось и следа. Видимо, все переживания Лободы крылись в невозможности заработать. Теперь же материальное положение она мало-мальски поправила.