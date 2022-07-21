«Несусветная глупость»: известный режиссер – об отъезде Анатолия Белого

На днях Анатолий Белый объявил о своем отъезде из России. Актер оставил обращение в своей соцсети, в котором описал все происходящее. Он отметил, что последние несколько месяцев играл в МХТ, буквально стиснув зубы.

Режиссер и автор фильма «Сорок третий номер» с участием Анатолия Белого Рауф Кубаев осудил поступок актера.

«Если ты не принимаешь, что делает твоя страна, если ты хочешь уехать – уезжай молча. Не надо плевать в сторону остающихся, в сторону своей страны. Твой отъезд – на самом деле несусветная глупость, и мне действительно тебя жаль», - цитирует Кубаева «Абзац».

По мнению Кубаева, Белого ждет творческий кризис.