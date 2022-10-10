«Несуразные попытки оседлать палку»: Миро прыснула, когда увидела Бузову на шесте (фото)

«Удивительное и даже уникальное качество Бузовой в том, что у нее почти ничего не получается. Ну такое вот — что бы ни делала, все как-то не очень. Например, ляжет вся в макияже гОленька и изображает из себя спящую. Все ржут. Или вот к годовщине альбома на шесте пытается танцевать — опять все ржут, глядя на эти несуразные попытки оседлать железную палку»*, — написала в своем ЖЖ Лена Миро.

Впрочем, просмеявшись, акула пера решила отдать должное Ольге Бузовой. Она признала, что именно за это артистку и любит народ. И главное, она не стесняется ничем заниматься, а все, что делает — делает хоть и плохо, но с упоением.

*Сохранены авторская стилистика, грамматика и пунктуация.