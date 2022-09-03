«Неспокойно»: после расставания с Молочниковым Варнава приложилась к бокалу

С режиссером Александром Молочниковым Екатерина Варнава встречалась на протяжении двух лет. В начале лета пара рассталась. По слухам, 30-летний избранник 37-летней артистки изменил ей с молодой актрисой.

Накануне в своем личном аккаунте Екатерина показала кадры, на которых грустит в обществе любимой собаки и наполненного бокала.