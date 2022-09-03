«Неспокойно»: после расставания с Молочниковым Варнава приложилась к бокалу

С режиссером Александром Молочниковым Екатерина Варнава встречалась на протяжении двух лет. В начале лета пара рассталась. По слухам, 30-летний избранник 37-летней артистки изменил ей с молодой актрисой.
Накануне в своем личном аккаунте Екатерина показала кадры, на которых грустит в обществе любимой собаки и наполненного бокала.
«Так неспокойно, что уже (нецензурное слово)», - написала Варнава.
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Фанаты не на шутку распереживались. Многие считают, что изрядно похудевшая в последняя время звезда таким образом борется с горечью утраты и разбившейся мечты. Ведь ранее Екатерина заявляла, что готова была родить Молочникову ребенка.
Екатерина Варнава. Скриншот: соцсети