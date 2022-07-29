Несмотря на примирение с бывшей женой, Джейсон Момоа продолжил встречаться с новой подругой

Актер Джейсон Момоа снова возобновил роман с молодой коллегой Эйсой Гонсалес.

Несмотря на информацию о том, что он пытался восстановить отношения с бывшей женой Лизой Боне, звезда «Аквамена» продолжает встречаться с новой подругой.

28 июля их засняли в Малибу (штат Калифорния) вдвоем на мотоцикле Harley Davidson. Пара выглядела весьма романтично во время поездки, пишет издание Daily Mail, опубликовав фотографии папарацци.