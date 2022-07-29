Несмотря на примирение с бывшей женой, Джейсон Момоа продолжил встречаться с новой подругой

Актер Джейсон Момоа снова возобновил роман с молодой коллегой Эйсой Гонсалес.
Несмотря на информацию о том, что он пытался восстановить отношения с бывшей женой Лизой Боне, звезда «Аквамена» продолжает встречаться с новой подругой.
28 июля их засняли в Малибу (штат Калифорния) вдвоем на мотоцикле Harley Davidson. Пара выглядела весьма романтично во время поездки, пишет издание Daily Mail, опубликовав фотографии папарацци.
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Напомним, звезда «Игры престолов» прожил в браке с актрисой Лизой Боне 16 лет, у пары двое детей. Но в январе 2022 года супруги неожиданно объявили о расставании, а уже через месяц Джейсон вышел в свет с новой возлюбленной.
Некоторые инсайдеры утверждали, что у Момоа и Гонсалес ничего серьезного, в июне даже прошел слух, что они расстались, потому что являются «очень разными людьми». Но настоящий мужик абы кого на мотоцикле не катает.