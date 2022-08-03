Несколько сотен миллионов: сколько заработала отрекшаяся Вайкуле за этот год в России

Лайма Вайкуле хоть и не хочет больше петь для россиян, не стала отказываться от коммерческой деятельности на территории РФ.

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В России у певицы есть компания, которая принесла в 2021 году доход около 390 миллионов. Речь идет об ООО «Лайма-Люкс Рус».

Фирмой артистка владеет на пару с партнером, ее представительства есть в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре.

В компании занимаются продажей косметики, аксессуаров, мебели для салонов красоты. Кроме того, оказывают услуги в создании и продвижении бренда, обучают парикмахерскому искусству.

Есть планы и на 2022 год — в конце мая фирма получила новую лицензию на право заниматься фармацевтической деятельностью. Так что тормозить Лайма Вайкуле явно не намерена.

Источник: КП.