Несколько миллионов рублей: сколько платят Шаману за одно выступление, раскрыл Резник

«Шаман — это коммерческий проект», — сказал Резник.

Он считает, что Шамана везде крутят благодаря грамотному продвижению. Сейчас артист имеет весьма недурные гонорары.

«Мне позвонил на днях один продюсер. Говорит, что несколько месяцев назад он заплатил за приезд Шамана 600 тысяч рублей. А через месяц он, со слов продюсера, уже попросил три миллиона триста тысяч рублей», — выдал журналистам Резник.

Источник: МК.ru.