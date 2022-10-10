Несколько миллионов рублей: сколько платят Шаману за одно выступление, раскрыл Резник

Илья Резник раскрыл баснословные гонорары, которые получает певец Шаман (Shamаn). Поэт-песенник заметил, что он и другие представители шоу-бизнеса старой школы писали и пели патриотические песни всегда от души, а не ради денежной выгоды. Сейчас же все иначе.
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«Шаман — это коммерческий проект», — сказал Резник.
Он считает, что Шамана везде крутят благодаря грамотному продвижению. Сейчас артист имеет весьма недурные гонорары.
«Мне позвонил на днях один продюсер. Говорит, что несколько месяцев назад он заплатил за приезд Шамана 600 тысяч рублей. А через месяц он, со слов продюсера, уже попросил три миллиона триста тысяч рублей», — выдал журналистам Резник.
Источник: МК.ru.