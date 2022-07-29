Несколько квартир – за вечер! Сколько платят Пугачевой за редкие корпоративы

73-летняя Алла Пугачева больше не намерена возвращаться на большую сцену. По словам звезды, она вполне довольна своей нынешней ролью иждивенки - наработалась, хватит.

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Народная артистка с удовольствием погрузилась в домашние заботы и воспитание младших детей Лизы и Гарри. Однако от действительно хороших коммерческих предложений не отказывается.

Пугачева намеренно установила заоблачный ценник, который могут осилить лишь те, кто по-настоящему сильно хочет видеть Примадонну у себя на корпоративе. И только ради высокого гонорара готова забыть на время про свою семью, спев несколько песен.

Гонорар Аллы Борисовны в настоящий момент варьируется от 300-350 тысяч евро, самый большой достигал 400 тысяч евро. В тот момент это равнялось 33 миллионам рублей.

Источник: КП.