Несколько фанатов получили травмы на встрече с 12-летней тиктокершей в Минске

Юная блогерша Милана Хаметова, которая в свои 12 лет может похвастаться огромным количеством подписчиков в социальных сетях, таких как TikTok и Likee, невольно спровоцировала давку в одном из торгово-развлекательных центров Минска.
Встреча девочки с ее поклонниками в ТРЦ была запланирована на 15:00 субботы, однако фанаты пришла туда на четыре часа раньше. Девочка начала выступление, не дожидаясь назначенного времени, и в итоге выступала всего 20 минут вместо двух часов.
Фанаты, желающие увидеть Милану, устроили давку, что привело к аварийной остановке лифта. Несколько человек в результате были вынуждены обратиться за медицинской помощью с разбитыми носами и прочими травмами.
После случившегося блогерша извинилась перед народом.
«Беларусь, все кто пришел или собирался прийти на встречу со мной, мне так жаль, что нам пришлось закончить раньше. Мы все очень хотели, чтобы все прошло идеально и делали для этого все возможное, будьте уверены. Я это точно знаю. Самое главное, я увидела, как много людей в Беларуси хотели встретиться со мной, и обязательно вернусь», — написала девочка в соцсети.
25 сентября стало известно, что организатора мероприятия с участием тиктокерши Хаметовой задержала полиция. Его обвиняют в организации «несанкционированного массового мероприятия», за что ему может грозить до пяти лет лишения свободы.