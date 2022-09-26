Несколько фанатов получили травмы на встрече с 12-летней тиктокершей в Минске

Юная блогерша Милана Хаметова, которая в свои 12 лет может похвастаться огромным количеством подписчиков в социальных сетях, таких как TikTok и Likee, невольно спровоцировала давку в одном из торгово-развлекательных центров Минска.

Встреча девочки с ее поклонниками в ТРЦ была запланирована на 15:00 субботы, однако фанаты пришла туда на четыре часа раньше. Девочка начала выступление, не дожидаясь назначенного времени, и в итоге выступала всего 20 минут вместо двух часов.

Фанаты, желающие увидеть Милану, устроили давку, что привело к аварийной остановке лифта. Несколько человек в результате были вынуждены обратиться за медицинской помощью с разбитыми носами и прочими травмами.