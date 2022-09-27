«Несколько человек погибло»: Виктория Боня прервала восхождение на гору в Гималаях из-за трагедии

«Страшная трагедия вчера произошла прямо над третьим лагерем. Несколько человек погибло, многие получили ужасные травмы в связи со сходом лавины.

Мы как раз поднимались на вершину, чтобы ночью совершить штурм, но утром обрушилась лавина, которая смела всех, кто был на пути. Это было жуткое зрелище, люди катились вниз головой как большие куклы, так же катились баллоны с кислородом и остальные вещи.

Одна известная альпинистка, Хилари Нельсон, которую я встречала в горах за неделю, даже сняла ее на видео, на глазах у мужа разбилась, упав в ледяное ущелье глубиной около 25 метров. Я видела, как ее муж спускался вниз после трагедии.

Везде парила атмосфера ужаса и напряжения. Сегодня утром вертолеты смогли эвакуировать людей, которые получили травмы. Слава богу, я цела и невредима, но тот ужас, что испытали все, кто там был, вряд ли будет возможно забыть. Нас вернули в базовый лагерь в целях безопасности!» — написала звезда.