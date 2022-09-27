«Несколько человек погибло»: Виктория Боня прервала восхождение на гору в Гималаях из-за трагедии

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. Она прославилась после того, как приняла участие в шоу «Дом-2». Виктория стала телеведущей, а также она развивается как бьюти-блогер. В последнее время она много путешествует. Если летом бизнес-леди красовалась на красных дорожках, то теперь звезда находится в Гималаях, где решила покорить вершину Манаслу.
Боня не стала скрывать, что восхождение на гору ей дается тяжело. Она не привыкла к тому, что несколько дней просто негде помыться, а также нужно ночевать в палатках. Однако недавно светская львица покорила отметку в 6800 метров. Но теперь она сомневается, что продолжит путь, так как случилась трагедия.
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«Страшная трагедия вчера произошла прямо над третьим лагерем. Несколько человек погибло, многие получили ужасные травмы в связи со сходом лавины.
Мы как раз поднимались на вершину, чтобы ночью совершить штурм, но утром обрушилась лавина, которая смела всех, кто был на пути. Это было жуткое зрелище, люди катились вниз головой как большие куклы, так же катились баллоны с кислородом и остальные вещи.
Одна известная альпинистка, Хилари Нельсон, которую я встречала в горах за неделю, даже сняла ее на видео, на глазах у мужа разбилась, упав в ледяное ущелье глубиной около 25 метров. Я видела, как ее муж спускался вниз после трагедии.
Везде парила атмосфера ужаса и напряжения. Сегодня утром вертолеты смогли эвакуировать людей, которые получили травмы. Слава богу, я цела и невредима, но тот ужас, что испытали все, кто там был, вряд ли будет возможно забыть. Нас вернули в базовый лагерь в целях безопасности!» — написала звезда.
Пока Боня не решила, будет ли продолжать восхождение. Она пока устроила себе небольшой отдых.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды