«Несет посыл «а что вы мне сделаете»: Лена Миро жестко прошлась по Алле Пугачевой после скандального заявления

Известный блогер Лена Миро спустя почти сутки отреагировала на высказывание Аллы Пугачевой, которое накануне появилось в соцсети певицы.

В нем Примадонна попросила причислить ее к иноагентам вслед за мужем Максимом Галкиным* и впервые дала свою оценку происходящим в мире событиям.

Лена Миро проанализировала, зачем и для чего Алла Пугачева написала этот пост именно сейчас. И попробовала оценить, что может стоять за высказыванием Примадонны, которого все ждали на протяжении полугода.

«Зачем она это сделала? Алла искренне считает себя нашим всем. Что мы без нее? Она прима-примадонна, а мы только и должны восторгаться ей. И в этой уверенности, в этой ее выдуманной реальности, ей быть ничего ни за что не может. Кроме того, сказалась вероятно и обида -- она тут на Красную площадь ходила, делала фоточки, но это никому не оказалось нужно. Обидно ей стало. Заявление Пугачевой, на мой взгляд, несет посыл «а что вы мне сделаете». Я же глыба, титан песни, великан эстрады. То она кому-то вправлять что-то собиралась, то еще чего-то, а теперь так вообще заявления делает. Смотрю на такое самомнение и удивляюсь, насколько все-таки некоторые люди переоценивают себя», - высказалась в ЖЖ Лена Миро.

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