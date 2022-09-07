«Несчастные люди»: Шахназаров озвучил стоимость квартиры Хаматовой, которую она продает

Как отметил журналист, он ждет, когда латыши скажут свое веское слово.
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что актриса Чулпан Хаматова продает квартиру в Москве за большие деньги.

«Хаматова продает квартиру за 132 миллиона рублей. Несчастные люди. Несчастные люди, настрадавшиеся от режима. Бегут в никуда. Можно сказать, без всего».

При этом Шахназаров ждет, когда латыши скажут свое веское слово об актрисе. «Без ничего останетесь вообще», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. Она живет в экодомике недалеко от Риги. Звезда готова отказаться от всех званий в России.

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