«Несчастные люди»: Шахназаров озвучил стоимость квартиры Хаматовой, которую она продает

При этом Шахназаров ждет, когда латыши скажут свое веское слово об актрисе. «Без ничего останетесь вообще», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. Она живет в экодомике недалеко от Риги. Звезда готова отказаться от всех званий в России.