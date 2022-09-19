Нервно прикрыл прелести жены: Брутян в мини-платье с откровенным декольте впервые вышла в свет с Прилучным

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он прославился благодаря фильму «На игре» и сериалу «Закрытая школа», а потом главная роль в картине «Мажор» сделала его настоящей звездой. 8 лет он прожил в браке с Агатой Муцениеце, но они развелись. И в этом году артист снова женился. Его избранницей стала актриса армянского происхождения Зепюр Брутян.
Свадьба прошла в конце лета. Прилучный устроил сказочный праздник. Он позже заявил в интервью, что никогда не был так счастлив. Более того, актер надеется, что скоро избранница подарит ему детей. Хотя от первого брака у него уже есть сын Тимофей и дочка Мия. Влюбленные живут вместе в загородном доме и порой принимают у себя гостей.
На этот раз Прилучный впервые вывел в свет свою жену. Они приехали в Сочи на фестиваль «Новый сезон». Актер позировал на красной дорожке, целуя возлюбленную.
Он также не выпускал ее руку и постоянно обнимал. Зепюр выбрала мини-платье из атласа с дерзкими разрезами и откровенным декольте.
Примечательно, что сначала пара была на свежем воздухе, но потом они зашли в зал. было прохладно, поэтому наряд Зепюр оказался слишком открытым. Она надела поверх платья белый жакет. Актриса прижималась к мужу. В какой-то момент Прилучный заметил, что избранница демонстрирует декольте публике, поэтому резко одернул жакет, прикрыв ее прелести.
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Поклонники не удивились тому, что Павел так себя повел. Хотя ранее он сам признавался, что жена во всем с ним советуется и даже наряды выбирает те, которые он одобрил. Но это платье, по всей видимости, все же смутило артиста. А фанаты заметили, что Брутян не такая стройная и длинноногая, как на фото в соцсетях.