Нервно прикрыл прелести жены: Брутян в мини-платье с откровенным декольте впервые вышла в свет с Прилучным

На этот раз Прилучный впервые вывел в свет свою жену. Они приехали в Сочи на фестиваль «Новый сезон». Актер позировал на красной дорожке, целуя возлюбленную.

Он также не выпускал ее руку и постоянно обнимал. Зепюр выбрала мини-платье из атласа с дерзкими разрезами и откровенным декольте.