«Нервничаю»: Щербакова высказалась об участии в «Ледниковом периоде»

В этом году Анна выиграла Олимпиаду в одиночном фигурном катании.
Анна Щербакова

Анна Щербакова. Фото: Global Look Press

Ранее продюсер Илья Авербух сообщал, что подготовка к шоу «Ледниковый период» начнется ближе к осени. Полюбившийся миллионами проект обычно стартует на Первом канале в октябре.

Тем временем олимпийская чемпионка Анна Щербакова призналась, что пока не может себе представить участие в шоу.

«Честно, пока не могу такое представить. Потому что боюсь смотреть, когда делают поддержки даже в профессиональных парных катаниях. Всегда нервничаю, иногда отворачиваюсь. С профессионалами и то буду переживать, а уж пробовать с тем, кто на коньках стоит неуверенно... Мне кажется, это нужно быть абсолютно бесстрашным человеком», - заявила  Щербакова в YuoTube-проекте «Фигурка».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, в прошлом сезоне «Ледникового периода» принимала участие еще одна представительница женского одиночного катания Евгения Медведева. Ее партнером был тиктокер Даня Милохин.

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