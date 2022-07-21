«Нервничаю»: Щербакова высказалась об участии в «Ледниковом периоде»

Ранее продюсер Илья Авербух сообщал, что подготовка к шоу «Ледниковый период» начнется ближе к осени. Полюбившийся миллионами проект обычно стартует на Первом канале в октябре.

Тем временем олимпийская чемпионка Анна Щербакова призналась, что пока не может себе представить участие в шоу.