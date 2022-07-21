«Нервничаю»: Щербакова высказалась об участии в «Ледниковом периоде»

Ранее продюсер Илья Авербух сообщал, что подготовка к шоу «Ледниковый период» начнется ближе к осени. Полюбившийся миллионами проект обычно стартует на Первом канале в октябре.
Тем временем олимпийская чемпионка Анна Щербакова призналась, что пока не может себе представить участие в шоу.
«Честно, пока не могу такое представить. Потому что боюсь смотреть, когда делают поддержки даже в профессиональных парных катаниях. Всегда нервничаю, иногда отворачиваюсь. С профессионалами и то буду переживать, а уж пробовать с тем, кто на коньках стоит неуверенно... Мне кажется, это нужно быть абсолютно бесстрашным человеком», - заявила Щербакова в YuoTube-проекте «Фигурка».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, в прошлом сезоне «Ледникового периода» принимала участие еще одна представительница женского одиночного катания Евгения Медведева. Ее партнером был тиктокер Даня Милохин.