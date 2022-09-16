Нереально красивая: Тата Блюменкранц из «Дома-2» показала подросшую дочь Бетти от бывшего мужа

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц после развода с мужем Валерой Блюменкранцем одна воспитывает дочку Беатрису.

Девочка периодически бывает в гостях в новой семье папы, который живет в Санкт-Петербурге, но все же большую часть времени Бетти проводит с мамой, в Москве.

Тата Блюменкранц периодически радует подписчиков микроблога новыми снимками подросшей Беатрисы, которой в июле этого года исполнилось пять лет.