Нереально красивая: Тата Блюменкранц из «Дома-2» показала подросшую дочь Бетти от бывшего мужа

Поклонники пришли в восторг, увидев портрет пятилетней Беатрисы.
Тата Блюменкранц

Тата Блюменкранц. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц после развода с мужем Валерой Блюменкранцем одна воспитывает дочку Беатрису.

Девочка периодически бывает в гостях в новой семье папы, который живет в Санкт-Петербурге, но все же большую часть времени Бетти проводит с мамой, в Москве.

Тата Блюменкранц периодически радует подписчиков микроблога новыми снимками подросшей Беатрисы, которой в июле этого года исполнилось пять лет.

На это раз она показала портрет Бетти. Улыбающаяся девчушка с большими зелеными глазами произвела фурор среди подписчиков Таты Блюменкранц.

Дочь Таты Блюменкранц Бетти. Фото: соцсети

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«Божеее, какая красивая Бетуська», «Очень красивая девочка, вы молодец, что развиваете ее», «Красотка! Куколка», «Ну, нереально красивая девочка», — высказались в Сети.

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