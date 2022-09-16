Нереально красивая: Тата Блюменкранц из «Дома-2» показала подросшую дочь Бетти от бывшего мужа

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц после развода с мужем Валерой Блюменкранцем одна воспитывает дочку Беатрису.
Девочка периодически бывает в гостях в новой семье папы, который живет в Санкт-Петербурге, но все же большую часть времени Бетти проводит с мамой, в Москве.
Тата Блюменкранц периодически радует подписчиков микроблога новыми снимками подросшей Беатрисы, которой в июле этого года исполнилось пять лет.
На это раз она показала портрет Бетти. Улыбающаяся девчушка с большими зелеными глазами произвела фурор среди подписчиков Таты Блюменкранц.
Дочь Таты Блюменкранц Бетти. Фото: соцсети
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«Божеее, какая красивая Бетуська», «Очень красивая девочка, вы молодец, что развиваете ее», «Красотка! Куколка», «Ну, нереально красивая девочка», — высказались в Сети.