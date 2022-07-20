«Нереальная»: похудевшая падчерица Игоря Крутого Вика Крутая щегольнула в белоснежном наряде в Портофино

Известный композитор Игорь Крутой с самого детства воспитывает дочку своей второй супруги Ольги Викторию.
Маэстро любит ее как родную и даже дал Вике свою фамилию. Вика Крутая хороша собой и очень похожа на красавицу маму Ольгу Крутую.
Сходством с ней Вика Крутая поразила поклонников, поделившись снимком, на котором предстала в Портофино. Падчерица Игоря Крутого запечатлелась на фоне вазонов с цветами и моря.
Вика Крутая выбрала для прогулки белоснежный наряд — шикарный брючный костюм она сочетала с сумкой и туфлями ему в тон.
Вика Крутая. Фото: соцсети
«Любовь в Портофино», — подписала кадр Вика Крутая.
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Снимок Вики Крутой, которая за последнее время заметно похудела, произвел фурор в Сети.
«Как похожа на маму. Красотка, супер», «Королева». «Ну наконец-то наши девочки», «Как же вы похожи на свою маму», «Нереальная», — высказались в Сети.