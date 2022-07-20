«Нереальная»: похудевшая падчерица Игоря Крутого Вика Крутая щегольнула в белоснежном наряде в Портофино

Известный композитор Игорь Крутой с самого детства воспитывает дочку своей второй супруги Ольги Викторию.

Маэстро любит ее как родную и даже дал Вике свою фамилию. Вика Крутая хороша собой и очень похожа на красавицу маму Ольгу Крутую.

Сходством с ней Вика Крутая поразила поклонников, поделившись снимком, на котором предстала в Портофино. Падчерица Игоря Крутого запечатлелась на фоне вазонов с цветами и моря.

Вика Крутая выбрала для прогулки белоснежный наряд — шикарный брючный костюм она сочетала с сумкой и туфлями ему в тон.