Нереальная: Ольга Бузова в ярко-лимонном лифе и черных легинсах отметилась на тренировке по большому теннису

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2», певица, телеведущая и модный дизайнер Ольга Бузова расширяет горизонты.

На этот раз теледива, которая гордится своей физической формой, решила освоить новый для себя вид спорта — большой теннис.

Сейчас Ольга Бузова тренируется на Красной Поляне. Видео, на котором запечатлен фрагмент тренировки, Ольга Бузова поделилась в микроблоге.

В ярко-лимонном лифе и черных легинсах, подчеркнувших ее ягодицы, Ольга Бузова, как и полагается в этом виде спорта, бегает с ракеткой и издает характерные вопли.