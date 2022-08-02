Нереальная: Ольга Бузова в ярко-лимонном лифе и черных легинсах отметилась на тренировке по большому теннису

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2», певица, телеведущая и модный дизайнер Ольга Бузова расширяет горизонты.
На этот раз теледива, которая гордится своей физической формой, решила освоить новый для себя вид спорта — большой теннис.
Сейчас Ольга Бузова тренируется на Красной Поляне. Видео, на котором запечатлен фрагмент тренировки, Ольга Бузова поделилась в микроблоге.
В ярко-лимонном лифе и черных легинсах, подчеркнувших ее ягодицы, Ольга Бузова, как и полагается в этом виде спорта, бегает с ракеткой и издает характерные вопли.
«Спасибо за тренировку, спасибо за ракетку. Я счастлива, что меня жизнь знакомит с такими хорошими людьми. Отдельное спасибо моему лучшему другу. Моя четвертая тренировка. Как вам?» — поинтересовалась Ольга Бузова у своей аудитории.
Поклонники заявили, что для четвертой тренировки это очень неплохо. Талантливый человек талантлив во всем.
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«Нереальная. Всего четвертая тренировка, и уже так играешь», «Если спорт, то только теннис и конный», «Оля, вот это да!», «О-о-о-о, классно получается», — высказались в Сети.