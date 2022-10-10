Неприкосновенна? Почему Пугачева считала себя безнаказанной и неуязвимой, но ошиблась

Алла Пугачева осенью забрала детей с документами из школы, по слухам, выставила на продажу свой замок в Грязи и покинула Россию. Многие подозревают, что артистка эмигрировала в Израиль, потому что вскоре по Сети стал «гулять» паспорт Примадонны, выданный властями Земли Обетованной.

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Из заграницы Пугачева выдала, что ненавидела всегда тех, кто ненавидел ее, и назвала таких соотечественников рабами. За последние полгода многие поклонники отвернулись от артистки, и сейчас за новое скандальное заявление она поплатилась вновь – депутат Госдумы Виталий Милонов намерен лишить ее звания народной артистки страны. К тому же, все меньше людей поддерживает Примадонну.