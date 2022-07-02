«Неправда во всем»: Садальский приструнил Ахеджакову

Накануне звезда «Служебного романа» Лия Ахеджакова сообщила, что расстроена сменой руководства в «Современнике». Актриса отметила, что переживает по этому поводу вся труппа, которая при этом еще и боится, что в театр придет Сергей Гармаш.

Станислава Садальского эти слова вывели из себя. Он отметил, что говорить за всех работников театра Лия Меджидовна не должна была, ведь ей никто не давал такого права. При этом, по словам Садальского, в «Современнике» Гармашу всегда рады.