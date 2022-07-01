Неплохо кормились: журналист Додолев оценил баснословные гонорары Нетребко, Пугачевой, Хаматовой от государства

Журналист Евгений Додолев оценил звезд, уехавших из страны на фоне известных событий или негативно высказывающихся в адрес Родины. Ими оказались зарабатывавшие с стране огромные деньги Анна Нетребко, Алла Пугачева, Чулпан Хаматова.

Заглянув на сайт госзакупок, где указаны суммы контрактов, Додолев обратил внимание, что источником финансирования всегда выступало государство, пишет сайт «Царьград». Причем, суммы баснословные. Алла Пугачева, к примеру, получала за один концерт 40 млн рублей, Анна Нетребко за одну партию складывала в карман 2 млн рублей. А теперь кормившиеся с «ладошки» страны артистки не постеснялись так легко отвернуться от нее.

Напомним, что Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию и оттуда не раз выступала со скандальными заявлениями, Анна Нетребко живет в Австрии и весной открестилась от России, заявив, что никогда не имела никаких финансовых отношений с правительством, и Алла Пугачева, скрывшаяся в Израиле и засветившаяся там на фестивале «Слово ново».

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