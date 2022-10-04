Неожиданной смертью Бориса Моисеева заинтересовались в Следственном комитете

Представители Следственного комитета РФ заинтересовались обстоятельствами смерти Бориса Моисеева. Источник «Рен-ТВ» сообщил, что в ближайшее время правоохранители проверят эту историю на криминальную составляющую.

«Правоохранителей интересуют не недочеты врачей, а наличие признаков насильственной смерти», — заявили в ведомстве журналистам.

Проверка начата 3 октября после похорон певца.

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Моисеева похоронили в минувшее воскресенье на Троекуровском кладбище. Пока не понятно, как именно следователи будут проверять причины смерти артиста, если тело уже предали земле.