Неожиданная реакция зрителей на трейлер нового сезона «Харли Квинн»

18 июля компания DC представила зрителям трейлер третьего сезона популярного сериала «Харли Квинн». Судя по нему, Харли и Плющ сделают попытку превратить Готэм в гигантский дикий сад, где будет все позволено. В то же время Джокер, ставший семьянином в прошлом сезоне, решит стать законным мэром — выдвинет свою кандидатуру.

Зрителям ролик понравился, трейлер приняли достаточно тепло. Комментарии переполнены комплиментами юмору, анимации и сюжету: многим нравится, что он «безумный». Кроме того, поклонники сериала рады тому, что в новом сезоне снова увидят второстепенных персонажей, к которым успели привыкнуть.

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Интересно, что российским зрителям пришелся по душе дубляж: многие отметили «идеальное» попадание голосов в образ. Премьера состоится сегодня, 28 июля, на стриминговом сервисе HBO Max. будут показаны сразу три серии.