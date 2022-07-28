Неожиданная реакция зрителей на трейлер нового сезона «Харли Квинн»

18 июля компания DC представила зрителям трейлер третьего сезона популярного сериала «Харли Квинн». Судя по нему, Харли и Плющ сделают попытку превратить Готэм в гигантский дикий сад, где будет все позволено. В то же время Джокер, ставший семьянином в прошлом сезоне, решит стать законным мэром — выдвинет свою кандидатуру.
Зрителям ролик понравился, трейлер приняли достаточно тепло. Комментарии переполнены комплиментами юмору, анимации и сюжету: многим нравится, что он «безумный». Кроме того, поклонники сериала рады тому, что в новом сезоне снова увидят второстепенных персонажей, к которым успели привыкнуть.
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Интересно, что российским зрителям пришелся по душе дубляж: многие отметили «идеальное» попадание голосов в образ. Премьера состоится сегодня, 28 июля, на стриминговом сервисе HBO Max. будут показаны сразу три серии.
«DC приготовила так много хорошего! Сезон будет великолепен, смешон и все безумнее из серии в серию. Но романтика — главная фокусная точка этого сезона, и это весело и на самом деле очень, очень мило», — приводит слова исполнительницы главной роли Кейли Куоко издание МК.