Неожиданная пара: Лиза Арзамасова примет участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

Авербух является режиссером и постановщиком на шоу «Ледниковый период». Этой осенью стартуют съемки нового сезона проекта. Оказывается жена хореографа Лиза Арзамасова согласилась принять участие в ледовом шоу, ей даже подобрали пару.

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