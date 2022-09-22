Неожиданная карьера девочки, сыгравшей Женю в «Сватах»

Сериал «Сваты» сделал популярными актерами всех, кто в нем снимался. Даже маленькая девочка, игравшая Женю в первых сезонах, «взлетела» на трамплине этой славы.

Девочку зовут Ульяна Иващенко, ей уже 19 лет, она продолжает сниматься в кино, а еще — ведет собственный блог. Когда-то на первый сезон «Сватов» ее привела мама — актриса Инна Королева, которая и в сериале сыграла Женину маму.

Маленькая Ульяна отлично справилась с заданием. Ее звонкий голос так понравился всем, что позднее девочку приглашали озвучивать мультипликационных героев.

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Сейчас Ульян Иващенко стала успешным блогером, взяв псевдоним Ульяна Эндерс. На ее YouTube-канале — почти 20 тысяч подписчиков. Ульяна, кроме того, периодически работает радиоведущей, сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на Blitz+.