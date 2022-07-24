Неосторожные слова Собчак развалили роман Барановской и Лепса: «Это стало точкой невозврата»

Григорий Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. В Сети говорили, что музыкант закрутил роман с Юлией Барановской. Пока общественность теряется в догадках об истинных причинах разлада в звездной семье, инсайдер расставил все точки над «и».

Источник «Комсомольской правды», хорошо знающий ситуацию изнутри, дал понять, что между Юлией Барановской и Григорием Лепсом действительно был роман.

По словам питерской бизнесвумен, мир шоубиза закрыл глаза на интрижку звезд. Знаменитости упорно делали вид, будто ничего не происходит, однако неосторожные слова Ксении Собчак безвозвратно расстроили отношения пары.

«В эфире "Вечернего Урганта" Ксения Собчак получила цитирование на всю страну, сообщив секрет Полишинеля для шоу-бизнеса и новость для народа. В эфире из уст Собчак на всю страну прозвучало: Лепс встречается с Барановской. Это стало точкой невозврата…», — уточнил источник.

Ранее Юлия Барановская рассказала фанатам о личной жизни.

Источник: «Комсомольская правда».