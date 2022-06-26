«Неоказание помощи»: не приехавшие к умирающему Шатунову медики могут оказаться в тюрьме

Специалисты уверяют, что Юрия Шатунова можно было спасти с вероятностью до 60 процентов, если бы медики сразу отправили на вызов карету скорой помощи. Но, по словам друзей музыканта, в тот злополучный вечер диспетчер службы ответил, что свободных бригад не было.

Адвокат Андрей Алешкин уверяет, что врачей можно привлечь к уголовной ответственности.