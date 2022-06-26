«Неоказание помощи»: не приехавшие к умирающему Шатунову медики могут оказаться в тюрьме

Специалисты уверяют, что Юрия Шатунова можно было спасти с вероятностью до 60 процентов, если бы медики сразу отправили на вызов карету скорой помощи. Но, по словам друзей музыканта, в тот злополучный вечер диспетчер службы ответил, что свободных бригад не было.
Адвокат Андрей Алешкин уверяет, что врачей можно привлечь к уголовной ответственности.
«Можно ставить вопрос о ненадлежащем оказании помощи артисту. Неоказание помощи больному состоит в бездействии, в недобросовестном или несвоевременном исполнении медицинским работником своих обязанностей. Это может грозить уголовной ответственностью по ст. 124 УК РФ», — сказал Алешкин в беседе с «ФедералПресс».
Напомним, ранее стало известно, что смерть Юрия Шатунова стала 16-й в истории группы «Ласковый май».
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