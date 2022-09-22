Необычный цвет и модный фасон: Кудрявцева скрыла изъяны фигуры в костюме с рубашкой на запах

Лера Кудрявцева может похвастаться тем, что больше 30 лет работает на телевидении. Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».
Блондинка также часто становится ведущей концертов и премий. Она в 51 года не перестает следить за внешностью. После рождения дочки Марии звезда быстро вернулась в форму.
В последнее время четырехлетняя Мария все чаще находится под присмотром папы Игоря Макарова. А вот Кудрявцева регулярно ездит на съемки и видится с друзьями. При этом она каждый раз демонстрирует новые луки.
На этот раз Кудрявцева запечатлелась в гримерке. Стилисты для съемок подобрали для нее костюм в бельевом стиле. Струящиеся свободные брюки и рубашка на запах скрыли изъяны фигуру. Расслабленный образ в сочетании с туфлями на каблуке выглядит дорого. Недавно подобный лук продемонстрировала и Ольга Бузова.
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Поклонники осыпали комплиментами Леру. Многие отметили, что сиреневый цвет ей к лицу. «Вот это костюм», «Какая красота», «Просто нет слов», «Ох, цвет королей», «Вы прям тростинка в этом наряде», «Это безумно красиво», «Хочется любоваться вами», — стали писать пользователи Сети.