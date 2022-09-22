Необычный цвет и модный фасон: Кудрявцева скрыла изъяны фигуры в костюме с рубашкой на запах

Лера Кудрявцева может похвастаться тем, что больше 30 лет работает на телевидении. Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Блондинка также часто становится ведущей концертов и премий. Она в 51 года не перестает следить за внешностью. После рождения дочки Марии звезда быстро вернулась в форму.