Необъятные щечки: сестра Жанны Фриске покрасовалась с подросшей дочкой на руках, укутанной в полотенце

Наталья Фриске отметила, что кроха быстро растет. Она опубликовала трогательные кадры с малышкой Луной.
Наталья Фриске с дочкой

Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети звезды

Наталья Фриске является бывшей певицей. Она не захотела строить карьеру в шоу-бизнесе, в отличие от сестры Жанны, которая стала очень популярной.

Однако артистка умерла в 40 лет. У нее остался сын Платон, которого воспитывает папа мальчика Дмитрий Шепелев. Родные тоскуют по малышку, с которым им не дают видеться.

Но в этом году Наталья стала мамой. Она теперь растит дочку Луну. Примечательно, что экс-певица теперь с радостью проводит время с крохой. Родители помогают ей воспитывать внучку, так как с отцом ребенка она рассталась еще во время беременности. 

Фриске делится умилительными кадрами с наследницей, которая в три месяца уже носит одежду, которая была бы большой ее сверстницам. 

На этот раз Наталья покрасовалась с Луной на руках дома. Малышка была укутана в полотенце после купания.

А потом новоиспеченная мама показала кроху в боди. Луна играла с игрушкой в гамаке. Фриске восхитились своей дочкой. 

«Это кто у меня тут? Это моя девочка любимая! В хорошем настроении, да? Сегодня в бассейн пойдем с тобой», – сказала она.

Поклонники восхитились малышкой. Многие осыпали девочку комплиментами и отметили, что она похожа на бабушку. 

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«Ну какая она сладка», «Такие пухлые щечки», «Она у вас просто красотка», «Какие дети милые», «Так быстро растет Луна», «Очень она прикольная! Я таких щек не видела», — стали писать подписчики.

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