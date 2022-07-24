Необоснованные претензии: из-за чего поссорились Меган Маркл и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм довольно близко дружат с королевской семьей. Оба награждены орденами Британской Империи за заслуги в спорте и моде соответственно.

Когда принц Гарри объявил о романе с Меган Маркл, чета Бекхэмов тепло приняла будущую герцогиню. Но актриса может устроить скандал из ничего. Тогда она заподозрила, что именно Виктория «сливает» о ней всю информацию в Сеть. За будущую жену решил вступиться принц Гарри. Он позвонил Дэвиду и предъявил претензии.