Необоснованные претензии: из-за чего поссорились Меган Маркл и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм довольно близко дружат с королевской семьей. Оба награждены орденами Британской Империи за заслуги в спорте и моде соответственно.
Когда принц Гарри объявил о романе с Меган Маркл, чета Бекхэмов тепло приняла будущую герцогиню. Но актриса может устроить скандал из ничего. Тогда она заподозрила, что именно Виктория «сливает» о ней всю информацию в Сеть. За будущую жену решил вступиться принц Гарри. Он позвонил Дэвиду и предъявил претензии.
Виктория Бекхэм. Фото: соцсети
«Гарри был очень вежлив, но, очевидно, что Дэвид был подавлен. Гарри очень заботится о Меган и решил разобраться с этим вопросом напрямую», - цитирует анонимный источник Mirror.
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Какое-то время после этого пары и вовсе не общались. А когда выяснилось, что всю информацию о Меган журналистам рассказывали сотрудники салона красоты, то Бекхэмы и Сассекские помирились.