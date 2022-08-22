Ненавидящая Россию Татьяна Лазарева* получала за корпоративы баснословные гонорары

Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в РФ иноагентом, весной этого года со скандалом сбежала из России. Так называемая актриса при этом не упускала ни одной возможности, чтобы не оскорбить в соцсетях своих соотечественников.

Однако в родине все эти годы ей жилось очень хорошо. Журналисты kp.ru подсчитали, что Лазарева* получала за один корпоратив 12 тысяч евро. В рублях это около 720 тысяч.

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Вряд ли такие же заработки будут у Татьяны в Европе. Ведь актриса она — ну совсем так себе.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.