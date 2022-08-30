Ненавидящая Россию Дапкунайте заговорила о бедственном положении артистов за границей

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте в марте этого года со скандалом уехала из России. Заработавшая кучу денег в РФ артистка тогда сожалела, что покинуть нашу страну ей надо было еще в 2014 году — после истории с Крымом.

И мы бы не вспомнили о существовании Дапкунайте, если бы она не стала намекать на возвращение в Москву. Ингеборга говорит, что нынешняя ситуация бьет по кошельку артистов, находящихся за границей.

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