Ненавидящая Россию Дапкунайте заговорила о бедственном положении артистов за границей

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте в марте этого года со скандалом уехала из России. Заработавшая кучу денег в РФ артистка тогда сожалела, что покинуть нашу страну ей надо было еще в 2014 году — после истории с Крымом.
И мы бы не вспомнили о существовании Дапкунайте, если бы она не стала намекать на возвращение в Москву. Ингеборга говорит, что нынешняя ситуация бьет по кошельку артистов, находящихся за границей.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна», — заявила звезда.