«Ненавидишь и раб?»: Поплавская после выпада Пугачевой предложила самоопределиться

После вторичного отъезда в Израиль Алла Пугачева перестала подбирать деликатные слова для своих постов, похоже, что артистка решила порвать мосты со своей родиной.

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«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала она в соцсетях.

Ее тут же поддержала Ксения Собчак, заявив в комментариях под постом Аллы Пугачевой: «Им, увы, нравятся те, кого «назначили» нравиться».

Актриса Яна Поплавская предложила своим подписчикам в телеграме самоопределиться, ответив на непростые вопросы: «А какой ты сегодня, гражданин? Ненавидишь Пугачеву и раб или любишь и все еще холоп?»