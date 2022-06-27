«Ненавидел»: директор Шатунова раскрыл неизвестные подробности его жизни

Церемония прощания с Юрием Шатуновым состоялась 26 июня в Москве. Желающих проводить любимца публики в последний путь было столько, что ее продлевали несколько раз.

Во время траурного мероприятия в похоронном зале Троекуровского кладбища директор и друг артиста Аркадий Кудряшов рассказал некоторые подробности жизни звезды.