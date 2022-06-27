«Ненавидел»: директор Шатунова раскрыл неизвестные подробности его жизни

Артист не мог найти общий язык с продюсером «Ласкового мая».
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Церемония прощания с Юрием Шатуновым состоялась 26 июня в Москве. Желающих проводить любимца публики в последний путь было столько, что ее продлевали несколько раз.

Во время траурного мероприятия в похоронном зале Троекуровского кладбища директор и друг артиста Аркадий Кудряшов рассказал некоторые подробности жизни звезды.

«Юра ненавидел Разина», — цитирует News.ru Аркадия Кудряшова.

 

Андрей Разин. Global Look Press

По словам директора Шатунова, неприязнь артиста к продюсеру была вызвана тем, что последний «не хотел отдавать ему ни копейки».

Напомним, ранее стало известно, что вдова и дети Юрия Шатунова будут судиться с Андреем Разиным за права на песни.

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