«Ненавидел»: директор Шатунова раскрыл неизвестные подробности его жизни

Церемония прощания с Юрием Шатуновым состоялась 26 июня в Москве. Желающих проводить любимца публики в последний путь было столько, что ее продлевали несколько раз.
Во время траурного мероприятия в похоронном зале Троекуровского кладбища директор и друг артиста Аркадий Кудряшов рассказал некоторые подробности жизни звезды.
«Юра ненавидел Разина», — цитирует News.ru Аркадия Кудряшова.
Андрей Разин. Global Look Press
По словам директора Шатунова, неприязнь артиста к продюсеру была вызвана тем, что последний «не хотел отдавать ему ни копейки».
Напомним, ранее стало известно, что вдова и дети Юрия Шатунова будут судиться с Андреем Разиным за права на песни.
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