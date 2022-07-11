«Немыслимая вещь»: Михалков осудил представителей ЛГБТ из США за игру в футбол Библией

Как отметил Михалков, многие стали забывать известные постулаты: что нужно честно трудиться, почитать родителей, нельзя убивать, прелюбодействовать, воровать, лгать и завидовать... «Это о любви, скромности, о жизни по правде, о милосердии, о внутренней сердечной чистоте, о добрых делах, искренности, нравственной чистоте. Этому нет места в новой системе координат?», - задался вопросом Михалков.

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Напомним, что история с пинанием Библии вызвала в некоторых странах мира широкий общественный резонанс. «Футболисты» подверглись нещадной критике.

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