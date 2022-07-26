«Нельзя искать компромисс с сатанистами»: Певцов объяснил, почему не удалось сорвать концерт Киркорова в Ялте

Также Певцов заметил, что Киркоров покаялся за свои сатанинские шоу, убрал номер с крестом их программы, пригласил на концерт военных. Правда, как думает Певцов, за их деньги.

Как сказал Певцов, он все равно останется при своем мнении. Шоу Киркорова «пошлое сатанинское действо с элементами скрытой и открытой ЛГБТ-пропаганды».

«Мерзость остается мерзостью, даже если она публично «кается» и готова выполнять все предписания своих работодателей. Мерзость нельзя показывать, тем более за деньги. Как нельзя быть слегка беременной, так нельзя искать компромисс с сатанистами. Не играй в жребий с дьяволом — обе руки его пусты. Сатанистам не должно быть места нигде. Тем более на российской эстраде», — сказал Певцов.

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Ранее Дмитрий Певцов уже называл концерты Киркорова и его самого мерзостью. Он пытался отменить его концерт в Крыму.