«Нельзя искать компромисс с сатанистами»: Певцов объяснил, почему не удалось сорвать концерт Киркорова в Ялте

Актер Дмитрий Певцов в «Телеграме» перечислил ряд причин, почему не удалось сорвать и отменить концерт музыканта Филиппа Киркорова в Ялте.
«На это есть ряд «объективных» причин, которые кому-то кажутся весомыми. Итак, сатанинское шоу состоится потому что «трещащие по швам» концертные организации Ялты окончательно развалятся, если не приедет этот персонаж. Оказывается, только Лепс и этот персонаж могут сделать кассу в ДК «Фестивальный» и никто, кроме вышеназванных, с 2014 года в Крым с концертами не ездит. Лично я ездил не раз».
Также Певцов заметил, что Киркоров покаялся за свои сатанинские шоу, убрал номер с крестом их программы, пригласил на концерт военных. Правда, как думает Певцов, за их деньги.
Как сказал Певцов, он все равно останется при своем мнении. Шоу Киркорова «пошлое сатанинское действо с элементами скрытой и открытой ЛГБТ-пропаганды».
«Мерзость остается мерзостью, даже если она публично «кается» и готова выполнять все предписания своих работодателей. Мерзость нельзя показывать, тем более за деньги. Как нельзя быть слегка беременной, так нельзя искать компромисс с сатанистами. Не играй в жребий с дьяволом — обе руки его пусты. Сатанистам не должно быть места нигде. Тем более на российской эстраде», — сказал Певцов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ранее Дмитрий Певцов уже называл концерты Киркорова и его самого мерзостью. Он пытался отменить его концерт в Крыму.