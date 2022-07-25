«Нельзя давать зарабатывать тем, кто плюет в тебя»: уехавших из страны артистов, возможно, не пустят обратно

Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что уехавших за рубеж российских артистов не следует пускать обратно, даже если они этого захотят.

«Таких, конечно, в Россию пускать нельзя. Вообще ни в коем случае нельзя пускать. Народ на них ходить не будет, потому что никто им не разрешит вернуться в Россию», — сказал Милонов.

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Он добавил: и Little Big, и певица Manizha были отобраны для представления России на конкурсе «Евровидение», но повели себя так, что теперь им закрыт въезд в страну.