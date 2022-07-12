«Нельзя быть вторым Ургантом»: Пельш высказался о незаменимости ведущего

Валдис Пельш признался, что внимательно следит за творчеством своих коллег, которых считает профессионалами, оценивает их работу.

Смотрит, как они общаются со зрителями, с удовольствуем слушает их истории. Однако никогда не старается перенять чужую манеру.

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«Нельзя быть вторым Ургантом, вторым Нагиевым, вторым Хрусталевым, как и вторым Пельшем. Каждый состоявшийся телеведущий создавал себя сам, работая над разными проектами и набираясь опыта», — сказал Валдис Пельш корреспонденту КП.

Он также заметил, что не в восторге от шоу Максима Галкина «Музыкалити». Посмотрев его раз, у Валдиса Пельша не появилось желания видеть его еще хотя бы раз.

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