«Нельзя было себя доводить до такого состояния»: Шахназаров — о Волочковой

«Мне ее очень-очень жалко. Она правда была восхитительной в молодости. Сумасшедше-красивой девушкой. Нельзя было себя доводить до такого состояния. Причем когда все это на виду. Она пришла к Вовану и Лексусу на передачу. Причем была в состоянии невменяемом».