«Нельзя было себя доводить до такого состояния»: Шахназаров — о Волочковой

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» негативно отозвался о балерине Анастасии Волочковой.
«Мне ее очень-очень жалко. Она правда была восхитительной в молодости. Сумасшедше-красивой девушкой. Нельзя было себя доводить до такого состояния. Причем когда все это на виду. Она пришла к Вовану и Лексусу на передачу. Причем была в состоянии невменяемом».
По мнению Шахназарова, это караул.
«Мне жутко было. В молодости была неимоверно хороша. Я не разбираюсь в балете. Я видел ее в жизни, но уже не в лучшие годы», — заметил Михаил Шахназаров.
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Напомним, что Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка России, народная артистка Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – Алании. Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза Benois de la Danse.