Неловкий конфуз: Бузова покрасовалась в черном боди с рюшами, как у Бородиной

Примечательно, что недавно Ольга отправилась в Сочи. Она посвятила несколько дней отдыху. Блондинка каждый день делится кадрами, на которых демонстрирует женственные наряды. Она посещает рестораны, нежится на пляже. Бузова предпочитает носить броские образы. Но на этот раз она похвасталась обновкой, которая привлекла внимание фанатов.

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