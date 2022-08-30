Неловкий конфуз: Бузова покрасовалась в черном боди с рюшами, как у Бородиной

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Артистка продолжает сниматься в новых проектах, а также давать концерты. В 36 лет она старается следить за фигурой и щеголять в ярких нарядах. Порой звезду критикуют за слишком открытые наряды.
Примечательно, что недавно Ольга отправилась в Сочи. Она посвятила несколько дней отдыху. Блондинка каждый день делится кадрами, на которых демонстрирует женственные наряды. Она посещает рестораны, нежится на пляже. Бузова предпочитает носить броские образы. Но на этот раз она похвасталась обновкой, которая привлекла внимание фанатов.
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В соцсети Бузова выложила фото, на котором позировала в черном боди с открытым плечом и рюшами. Она подчеркнула точеные изгибы фигуры. Телеведущая сделала прическу с пышными локонами и макияж с алой помадой.
«Спасибо за такую красоту», — написала звезда.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Но совсем недавно в таком же боди отметилась Ксения Бородина. В последнее время вкус двух коллег совпадают. Примечательно, что ранее ведущая «Дома-2» однажды заявила, что у Ольги плохой вкус в одежде. Ей не понравилось, что ее с ней сравнили в плане образа. Ксения заверила, что у нее совершенно другие луки, изысканные, стильные.