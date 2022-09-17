Нелли Кобзон довела до нервного срыва скульптора, который создал памятник ее мужу

Вдова Иосифа Кобзона Нелли спустя годы так и не смирилась со смертью мужа. На публике она никогда не показывает своих эмоций. Однако дочь Наталья призналась, что ее мама довела до нервного срыва скульптора, который делал памятник артисту.

«Маме хотелось уловить все его жесты, все черты лица, осанку, костюм», - заявила девушка программе «Ты не поверишь!».

Памятник Иосифу Кобзону открыли в самом центре Москвы, в Оружейном переулке. Именно там жил певец, когда впервые приехал в столицу, там он снимал комнату.

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