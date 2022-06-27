Некрасивый случай произошел на прощании с Шатуновым

Вот уже второй день продолжается прощание с Юрием Шатуновым. И не обошлось без инцидентов: на церемонию не смогли пройти инвалиды 2-й группы, их не пропустили охранники. Двое мужчин эмоционально уговаривали стражей порядка:

«Мы сами из интерната. Вчера не получилось приехать. Решили сегодня. А вы нас не пропускаете. Пожалуйста, дайте пройти. Мы его поклонники, сами выступаем», — но ничего не помогло. Об этом случае сообщает издание «МК».

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